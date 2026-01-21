Son Mühür- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifinin ardından sanatçılar için yeşil pasaport talebini gündeme taşıdı. Akalın’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Meclis’e sunulan teklif tartışma yarattı

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislerin yeşil pasaport alabilmesine yönelik bir düzenleme yer aldı.

Birçok ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyan bu pasaportun kapsamı, sanat camiasında da tartışma konusu oldu.

“Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?”

Teklife sosyal medya hesabından tepki gösteren Demet Akalın, sanatçıların da bu haktan yararlanması gerektiğini savundu. Akalın paylaşımında, uzun yıllardır mesleğini icra ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz sanatçılar 30’uncu yılımızı kutluyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde en önde biz varız. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?”

Çıkışının arkasında durdu

Akalın, geçtiğimiz akşam Tarkan konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yeşil pasaport konusundaki çıkışının arkasında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, henüz sanat camiasından beklediği desteği görmediğini söyledi.

“Haklı değil miyim?”

Muhabirlere sitem eden Akalın, sanatçıların yurt dışı konserler, organizasyonlar ve kültürel temsil açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Açıklamasını, “Haklı değil miyim?” sözleriyle tamamlayan Akalın’ın bu çıkışı, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.