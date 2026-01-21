Son Mühür- İddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yontunç’a yöneltilen suçlamaların “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ile “fuhuş ve fuhuşa aracılık etme” olduğu öne sürüldü.

Yurt dışında olduğu için işlem yapılamadı

Hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen Esat Yontunç’un, yurt dışında olması nedeniyle henüz yakalanamadığı belirtildi. Yontunç’un, televizyon çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi.

Aynı soruşturmada başka isimler de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ’ın yanı sıra, iş dünyasından tanınmış bazı isimlerin çocuklarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı dosya kapsamında Esat Yontunç’un da listede yer aldığı iddiası kamuoyunda dikkat çekti.

Esat Yontunç’tan ilk açıklama geldi

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Esat Yontunç, suçlamaları net bir dille reddetti. Yontunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca bu konularla bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim.”

Acun Ilıcalı ile uzun yıllara dayanan dostluk

Esat Yontunç’un, televizyoncu Acun Ilıcalı ile çocukluk yıllarına dayanan bir arkadaşlığı bulunuyor. İkilinin uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve Yontunç’un Acun Medya’da genel koordinatörlük görevini yürüttüğü biliniyor.