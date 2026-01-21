Son Mühür- Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasında uzun süredir tartışma konusu olan reyting sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin’in sözleri, sektörde emek ve üretim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.

“Reyting sistemi emekleri zayi ediyor”

Reyting odaklı yayın anlayışına tepki gösteren Ebru Şahin, mevcut sistemin oyuncular ve yapım ekipleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Reyting baskısının birçok projede verilen emeğin karşılığını bulamamasına yol açtığını belirten Şahin, bu durumun sektörde motivasyon kaybına neden olduğunu ifade etti.

“Rekabet var ama yapıcı değil”

Sektörde rekabetin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şahin, mevcut rekabet ortamının sağlıklı bir şekilde işlemediğini dile getirdi.

Şahin, televizyon dünyasında birbirini geliştiren ve besleyen bir rekabet anlayışından uzaklaşıldığını belirterek, bu durumun hem oyuncular hem de yapımlar açısından sorun yarattığını söyledi.

Yaratıcı süreçler reyting baskısı altında

Ebru Şahin’in açıklamaları, reyting sisteminin yaratıcı süreçler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Kısa sürede verilen final kararları, yarım kalan hikâyeler ve risk almaktan kaçınılan projeler, televizyon sektöründe uzun süredir eleştirilen başlıklar arasında yer alıyor.