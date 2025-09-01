Hakkı Alkan, Türkiye’nin teknoloji yayıncılığı alanında önde gelen isimlerinden biri. ShiftDelete adlı internet sitesinin kurucusu olarak tanınan Alkan, girişimci, teknoloji editörü ve sosyal medya fenomeni kimliğiyle dikkat çekiyor. Peki, Hakkı Alkan aslen nereli, eşi kim? İşte Alkan’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

Hakkı Alkan kimdir? Kariyeri

Hakkı Alkan, 1980 yılında Ankara’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Profesyonel kariyerine teknoloji dergisi Chip Magazine’de editörlük yaparak başladı. 2005 yılında teknoloji yayınları yapan internet sitesi kurarak Türkiye’de videolu teknoloji içerikleriyle sektöre öncülük etti. Daha sonra PC Magazine’de Yazı İşleri Müdürü olarak görev aldı. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Alkan, özellikle YouTube ve Instagram üzerinden teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor. Ayrıca, Alkan’ın teknoloji konferanslarında konuşmacı olarak katıldığı ve sektördeki yenilikleri aktardığı görülüyor.

Doğum yeri neresi?

Hakkı Alkan, Ankara’da dünyaya geldi ve aslen Kırşehirli. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Alkan, eğitim ve iş hayatı için İstanbul’a taşındı. Şu anda İstanbul’da yaşayan Alkan, teknoloji yayıncılığı ve sosyal medya faaliyetlerini bu şehirden yürütüyor. Kırşehir kökenli olması, onun kişisel hikayesinde sıkça vurgulanan bir detay.

Eşi kim? Aile hayatı

Hakkı Alkan, Seda Alkan ile evli. Çiftin 1995 yılında evlendiği ve bu evlilikten Emir adında bir oğlu olduğu biliniyor. Seda Alkan, Pembe Teknoloji adlı bir platformun başında yer alıyor ve teknoloji içeriklerini bir kadın bakış açısıyla sunuyor. Hakkı Alkan, aile hayatına dair detayları genellikle özel tutsa da, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman ailesiyle geçirdiği anlara yer veriyor. Çift, teknoloji ve medya alanında birbirini destekleyen bir ortaklık sürdürüyor.

Hakkı Alkan, yıllar iç inde teknoloji yayıncılığında önemli bir yer edindi. Kırşehir kökenli, Ankara doğumlu olan Alkan, Seda Alkan ile evliliği ve aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Teknoloji dünyasındaki yenilikleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.