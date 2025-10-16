Son Mühür - Galatasaray, bir genç yeteneğini daha ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Altyapıdan Efe Fettahoğlu’nun sarı-lacivertli kulübe transferi, geçmişte yaşanan Yusuf Akçiçek ayrılığını yeniden gündeme getirdi.

Yusuf Akçiçek’i yıllar önce Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, benzer bir tabloyla yeniden karşı karşıya. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında forma giyen Efe Fettahoğlu, ağabeyi Mustafa Fettahoğlu’nun yönlendirmesiyle Fenerbahçe altyapısına katıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, 2009 doğumlu Efe Fettahoğlu milli ara sırasında Fenerbahçe A Takımı'yla antrenmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki futbolcuya, "Yeni Arda Güler" benzetmesi yapılıyor. Sol ayağını etkili kullanan ve 10 numara pozisyonunda görev yapan genç oyuncunun, oyun zekâsı ve teknik becerileriyle Arda Güler'i anımsattığı belirtiliyor.

Neler yaşandı?

Efe Fettahoğlu'nun ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 yıl önce Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu duruma tepki gösteren Mustafa Fettahoğlu, kardeşi Efe'yi de Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına kazandırdı. Böylece Galatasaray, bir kez daha geleceğin yıldız adaylarından birini ezeli rakibine kaptırmış oldu.

İkinci Yusuf Akçiçek vakası

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, 2016–2019 yılları arasında Galatasaray altyapısında yer aldı ancak "fazla kilolu" olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Daha sonra Fenerbahçe altyapısına katılan genç oyuncu, hızlı bir gelişim göstererek profesyonel takıma yükseldi. 2025 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına 22 milyon euro karşılığında transfer olan stoper, Süper Lig tarihindeki en değerli 5. satış arasında yer aldı. Fenerbahçe, bu transferden 22 milyon euro bonservis ücreti ve sonraki satışlardan %10 pay alırken, Galatasaray da dayanışma katkı payı olarak gelir elde etti.