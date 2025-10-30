Son Mühür - Bahis skandalında her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi PFDK’ya sevk etmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

Bomba iddia

Bahisçi hakemlerle ilgili son günlerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında katıldığı programda, PFDK’ya sevk edilen üst klasmandaki 7 hakemden birinin, kendi yönettiği maçlara bahis oynadığını öne sürdü.

Ali Naci Küçük, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında kırmızı kart çıkar diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor."