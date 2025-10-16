Son Mühür- 15 Ekim sabahı evinde rahatsızlanan Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre ünlü sanatçının kalbi yaklaşık 20 dakika durdu. Zamanında yapılan müdahale ile hayata döndürülen Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

“Evde yardımcı olması hayatını kurtardı”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, Ürek’in yaşadığı süreci detaylı biçimde anlattı. Ural, “Fatih Ürek çok titiz biriymiş ve evde çalışanı yokmuş. İki gün önce bir yardımcı almış. Kalp krizi geçirdiği anda o çalışanın evde olması hayatını kurtarıyor. Şoföre haber veriyor, ambulans ve doktor çağrılıyor. Önce terleme, ardından üşüme ve titreme başlıyor. Doktoru o şekilde çağrıldığı için kalp masajını zamanında yapabiliyor” dedi.

“Kontrol amaçlı entübe edildi”

Ural, doktorların açıklamasına da değinerek, “Doktoru kalple ilgili bir sorun olmadığını söylüyor. Muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almamış. Kalp fonksiyonlarında bir problem yok. Ancak risk almamak adına kontrol amaçlı entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Yardımcısı olmasaydı durumu fark edilmeyebilirdi”

Ünlü sunucu, Ürek’in yeni işe aldığı çalışanın olay sırasında evde olmasının büyük bir şans olduğunu vurguladı. “Eğer o yardımcıyı iki gün önce işe almasaydı, evde yalnız olacaktı ve kimse müdahale edemeyecekti” dedi.

Mehmet Ali Erbil’den destek mesajı

Fatih Ürek’in yakın dostu Mehmet Ali Erbil de sağlık durumu hakkında konuştu. Erbil, “Allahtan yanında yardımcısı varmış, ambulansı hemen çağırmış. Durumu stabil” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Ünlü sanatçının tedavisinin hastanede devam ettiği, doktorların genel sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ürek’in önümüzdeki günlerde uyandırılması ve durumunun netlik kazanması bekleniyor.