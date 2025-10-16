Son Mühür/ Merve Turan- Siyah takım elbisesini beyaz gömlek ve siyah kravatla tamamlayan Gülşen, maskülen çizgilere sahip zarif bir kombinle sahnede yer aldı. Sade ama etkileyici tarzı, izleyicilerden tam not aldı. Konser boyunca enerjisini ve sahne performansını koruyan sanatçı, sade görünümüne rağmen güçlü bir duruş sergileyerek alkış topladı.

“Cesurdan klasiğe”

Gülşen’in bu imaj tercihi, müzik çevrelerinde “cesur kombinlerden klasik şıklığa geçiş” olarak değerlendirildi. Uzun süredir sahnede cesur kıyafetleriyle konuşulan sanatçının, bu kez sade ama karizmatik bir stil tercih etmesi dikkat çekti. Hayranları, Gülşen’in değişen tarzını sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Sade ama etkileyici

Zorlu PSM sahnesinde sergilediği minimalist tarzla beğeni toplayan Gülşen, müzikal performansının yanı sıra tarzıyla da konuşulmayı başardı. Sanatçının yeni sahne imajı, sade şıklığın da cesur bir tercih olabileceğini bir kez daha gösterdi.