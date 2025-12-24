Son Mühür - Gültekin Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1970’li yılların koşullarına göre şekillendiğini, çağın gerisinde kaldığını ve çoğulcu temsilden uzak olduğunu belirtti. Mevcut yapıdan çalışanları tatmin edecek bir ücretin çıkmasının mümkün olmadığını her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

“En büyük toplu sözleşme daha kapsayıcı olmalı”

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücretin, Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliği taşıdığına dikkat çeken Şimşek, ücretin daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapının zorunlu olduğunu ifade etti.

“Asgari ücret geçim ücretine dönüştü”

Asgari ücretin artık yalnızca “asgari” bir ücret olmadığını belirten Şimşek, çalışanların yaklaşık yarısının geçimini bu ücretle sağladığını dile getirdi. HAK-İŞ’in yaklaşımının, bir kişinin değil dört kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas almak olduğunu vurguladı.

“Gerçekçi kriterler şart”

Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere ihtiyaç bulunduğunu belirten Şimşek, daha adil ve uygulanabilir bir asgari ücret için güçlü bir metodolojiye işaret etti.

Asgari ücrete endeksli çok sayıda kamu düzenlemesinin ücret artışlarını baskılayan bir mekanizma haline geldiğini ifade eden Şimşek, bu bağlantılar kaldırılmadan asgari ücretin özgür ve gerçekçi bir düzeyde belirlenemeyeceğini söyledi. Asgari ücretin, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir güvence olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Demokratik ve bağımsız mekanizma çağrısı

HAK-İŞ’in beklentisinin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınması olduğunu kaydeden Şimşek, dünyadaki örneklerde olduğu gibi belirleme yetkisinin işçi ve işveren temsilcilerinde bulunduğu, objektif verilerle çalışan bağımsız bir mekanizma kurulması talebini yineledi.

2026 temennisi

Şimşek, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin emek camiasına, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek açıklamasını kamuoyuna saygıyla sundu.