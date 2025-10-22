Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu Osman Arslan, son günlerde Bankalararası Kart Merkezi (BKM) soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası tarafından yapılan suç duyurusu üzerine BKM’de 2023 yılında düzenlenen iki ihalede usulsüzlük tespit edilmesi sonrası soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 7’si, aralarında Osman Arslan’ın da bulunduğu isimlerle birlikte tutuklandı.

Hak-İş Genel Başkanı’nın oğlu Osman Arslan kimdir?

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin bazı ihalelerde yasal prosedürlere aykırı işlemler yaptığı iddia edildi. Toplamda yedi kişi, “ihaleye fesat karıştırma” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklandı. Üç kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı, dört kişi için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Osman Arslan’ın geçmiş kariyeri de kamuoyunda dikkat çekti. Türksat’ta çalıştıktan sonra Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nda görev aldı. Ardından Merkez Bankası’nda satın alma müdürlüğüne getirildi. Kısa süre sonra Roketsan’a geçti ve daha sonra Bankalararası Kart Merkezi’ne transfer edildi. Arslan’ın bu kurumlar arasındaki geçişlerinin babasının sendikal ve siyasi etkisiyle gerçekleştiği iddia edildi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın, sendika üyelerine dağıtmak üzere iki yıl önce BKM üzerinden yaklaşık 300 bin “Troy” kart alımı yaptığı da soruşturma dosyasına girdi. Bu bağlantı, kamuoyunda Hak-İş ile BKM arasındaki ilişkinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Tutuklanan Osman Arslan henüz mahkeme önüne çıkarılmadı. Soruşturma dosyası genişletilerek Merkez Bankası denetim kayıtlarıyla birlikte inceleniyor. Arslan hakkında hazırlanan dosyada “ihale süreçlerine müdahil olma” ve “kamu zararına sebep olma” suçlamaları yer alıyor.

Osman Arslan 30’lu yaşlarında, kamu ve savunma sektörlerinde çalışmış, son olarak BKM’de görev yapıyordu. Gözaltı sürecinden sonra İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmasına karar verdi ve cezaevine gönderildi. Davanın ilerleyen aşamalarında savcılığın yeni isimleri de ifadeye çağırması bekleniyor.