Programın 22-26 Eylül haftasında mücadele eden Hadja Mama, özellikle hem mutfağa olan ilgisiyle hem de jüri ve rakiplerine yaptığı yorumlarla kısa sürede gündem oldu. Hadja Mama, hem samimiyeti hem de özgüveniyle izleyicilerin sempatisini kazandı.

Kaç Yaşında ve Nereli?

Hadja Mama, Gine asıllı bir yarışmacı olarak programda yer alıyor. 32 yaşında olduğu ve yarışmaya Afrika’dan geldiği belirtiliyor. Türk mutfağına ve yemek kültürüne ilgisiyle öne çıkan Hadja Mama, Fransızca konuşabiliyor. Yarışmada gösterdiği mutfak performansıyla ve Fransızca dil yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Mutfakta özgün lezzetler yaratmaya meraklı olan yarışmacı, aynı zamanda aile odaklı bir yaşam sürüyor.

Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Hadja Mama, evli ve dört çocuk annesi olarak tanınıyor. Kendisini tanıtırken çocuklarının eğitimi için yarışmanın büyük ödülüne talip olduğunu belirtiyor. Yarışmaya katılmasındaki en büyük motivasyonunu ailesine ve çocuklarının geleceğine yatırım yapmak olarak açıklıyor. Bu yönüyle de izleyicilerin beğenisini topluyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’deki Performansı

Yarışmada yorumları ve tavırlarıyla dikkat çeken Hadja Mama, özellikle hafta başında Cumali’nin yemekleri üzerine yaptığı değerlendirmelerle sosyal medya gündemine taşındı. Yarışma boyunca zaman zaman rakipleriyle yaşadığı tartışmalar, stüdyoda gergin ama renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Hem mizacı hem de esprili diliyle programın sevilen yarışmacılarından biri haline geldi.

Hayatı ve İlgi Alanları

Hadja Mama, mutfakta vakit geçirmeyi ve farklı lezzetler denemeyi seviyor. Gine kökenli olması nedeniyle farklı kültürlerin yemeklerini de Türk mutfağına adapte etmekten keyif alıyor. Programda gösterdiği sıcak tavırları ve ilgi odağı olması, yarışmanın bu haftasına ayrı bir enerji katıyor. Hadja Mama, başarısı ve azmiyle kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti.