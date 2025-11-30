Son Mühür- Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, boş kontenjanlar için hak tanınan adaylar ek kayıt sürecine dahil olabilecek. Bu kapsamda ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirmesi gerekiyor.

Son tarih 5 Aralık

Ek kayıt hakkı verilen adaylar, kesin kayıt işlemlerini 5 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Belirtilen tarihin ardından sistem otomatik olarak kapanacak.

Detaylı bilgi için iletişim kanalları

Hac kesin kayıt sürecine ilişkin tüm detaylar, il ve ilçe müftülüklerinden öğrenilebileceği gibi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezinden de bilgi alınabilecek.