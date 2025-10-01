Son Mühür / Atakan Başpehlivan Güzelbahçe Belediyesi Ekim ayı meclisi olağan birinci oturumu Başkan Mustafa Günay’ın öncülüğünde gerçekleşti. Sakin bir atmosferde ve gündemde geçen meclis oturumunda Güzelbahçe’de kurulan Pazar yerlerinin hizmet ücreti ve devir ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili komisyon raporu kabul edildi.

Önergeler oy birliği ile komisyonlarda

Ekim ayı meclis oturumunda 2026 mali yılı ve izleyen 2 yılın gelir ve gider tahminleri ve denge kararnamesi ve tarife cetvellerinin görüşülmesi ile ilgili önerge plan bütçe komisyonuna gönderildi. Ayrıca hisselerinin tamamı Güzelbahçe Belediyesi’ne ait olan Güzbel’in ve Güsoyat’in müdürlerine bankalardan çek karnesi almaya, gayri ve nakdi kredi kullanmaya, borçlanma işlemleri yapma yetkisi verilmesi ile ilgili önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Mustafa Günay: Çocuklarımıza süt ve simit dağıtımı sürüyor

Okulların açılması ile ilgili konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay süt ve simit dağıtımlarının devam ettiğinin altını çizerek, “8 Eylül’de okullarımızın açılmasıyla birlikte her gün 1400 öğrencimize süt ve simit dağıtımımıza devam ediyoruz. 154 yaşlımıza aşevinden her öğün yemek devam ediyor. Etüt merkezimizde üniversite öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Onun için herkesin emeklerine sağlık demek istiyorum” diye konuştu.

Çağlayan Bilgen: Partimin kararını ayakta karşılıyorum

Öte yandan dilek ve temennilerde konuşan CHP’li meclis üyesi Çağlayan Bilgen ise CHP’nin TBMM’nin açılışına katılmamasına destek vererek, şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanlarımızın tutuklandığı ayrıca her türlü yasağın uygulandığı bir yıl içerisinde geçen yıl malum ayakta karşılamıştık. Ancak demokrasiden nasibi almadığı ortaya çıktı ve partimin bu yıl meclise katılmama kararını ayakta karşılıyorum.”