Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki buçuk aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na başladı. Açılış dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, meclisin demokrasi ve millet iradesi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Meclis, milletin umudu olmaya devam edecek”

Mesajında TBMM’nin 105 yıllık tarihi boyunca olduğu gibi, yeni dönemde de demokrasinin kalbi olmaya devam edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında meclisimiz; yasama, denetim ve temsil görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürecek.”

Engelli bireyler için yoğun çalışma

Kasapoğlu, başkanı olduğu TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu hakkında da bilgi verdi. Komisyonun 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Tatilde de yoğun mesaimizi sürdürdük. Alanında uzman paydaşları dinledik, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık, farklı şehirlerde saha ziyaretlerinde bulunduk ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik. Yeni yasama yılında resmi toplantılarımızla bu çalışmaları daha ileri taşıyacak, engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak öneriler geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Sadece kanun teklifleri değil, hayata dokunan politikalar”

Kasapoğlu, yeni yasama yılının yalnızca kanun tekliflerinin görüşülmesinden ibaret olmadığını, toplumun her kesimine dokunacak düzenlemeler için büyük sorumluluk üstlenileceğini belirtti.

“Yeni dönem, milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunacak politikaların hayata geçirilmesi için güçlü bir irade ortaya koyacaktır. Buna inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Mesajının sonunda yeni dönemin ülkeye sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini dileyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, Meclisimizin çalışmalarını ülkemizin geleceği için bereketli kılsın.”