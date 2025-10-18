Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçen Ağustos ayında onaylanan ancak mahkemeye taşınan Güzelbahçe Çamlı ve Ulamış Mahalleri’ni kapsayan nazım imar planıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin üst ölçekli 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda ve İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda öngörülen plan kararları ile çelişmediği ve planların “planların kademeli birlikteliği” ilkesine aykırı olmadığı sonucuna varıldı.

Ancak 5 kişilik bilirkişi heyeti Çamlı Mahallesi’ndeki 2624 ada 52 ve 53 parsellerin hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm alanı olarak kullanıldığını, bu alana ilişkin 2015’de hazırlanan jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaların saha gerçekleriyle uyuşmadığına dikkat çekti.

Şehircilik ilkelerine uygun değil!

Bilirkişi raporunda, ‘’ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.08.2024 tarih ve 04825 sayılı meclis kararı ile onaylanan Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşimleri Arası) 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) değişikliğinin Jeoloji Mühendisliği yönünden şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına bir aykırılık oluşturmadığı, ancak Çamlı Mahallesi 2624 ada 52 ve 53 parsellerin bulunduğu alana ilişkin jeolojik etüt verilerinin saha gerçekleri ile uyumlu olmadığı, Mevcut depolama alanına ilişkin plan kararları değerlendirildiğinde, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahalarının jeolojik etüt verilerinin saha gerçekleri ile uyumlu olmadığı gerekçesi temelinde, fiili durumda depolama alanı olarak kullanılmış olan 52 ve 53 parsellerin bulunduğu konumda yapılaşma içermeleri itibariyle “İbadet Alanı” ve “Gelişme Konut Alanı” kullanım kararlarının planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır’’ denildi.

Öte yandan Mahkemenin bu rapor doğrultusunda nazım imar planı değişikliğinin iptal kararı vermesinin yüksek olduğu belirtildi.