Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesindeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde yasaklı madde ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Evin bahçesine operasyon düzenlendi
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, G.A.’ya ait adrese operasyon gerçekleştirdi.
Ev ve bahçede yapılan aramalarda, güvercin kümesinin içerisine gizlenmiş demetler halinde yasaklı madde ele geçirildi. Ekipler, yasaklı maddelere el koyarken, ev sahibi G.A. gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Gözaltına alınan şüpheli, jandarma karakoluna götürülerek ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.