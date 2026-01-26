Son Mühür- Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırırken altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Ons altın ilk kez 5 bin dolar eşiğini aşarken, iç piyasada gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın 5 bin doları aştı

Jeopolitik risklerin ve küresel ekonomik endişelerin etkisiyle spot ons altın yüzde 1,98 değer kazanarak 5 bin 81 dolar seviyesine yükseldi. Gün içinde 5 bin 100 dolara kadar çıkan ons altın, tarihi zirvesini yeniledi. ABD vadeli altın kontratlarında da yükseliş dikkat çekti; kontratlar yüzde 2’nin üzerinde primle 5 bin 79 dolar civarında işlem gördü.

Gram altın rekor seviyede

Uluslararası piyasalardaki sert yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın 7 bin 128 lirayı test ederek rekor kırdı. Günün ilerleyen saatlerinde gram altın yüzde 2’ye yakın artışla 7 bin 80 lira bandında işlem görmeye devam etti.

Yıl genelinde güçlü performans

Altın fiyatları 2025 yılı boyunca güçlü bir seyir izledi. Yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 17’yi aşarken, yıllık bazda artış yüzde 60’ın üzerine çıktı. Güvenli liman talebinin kalıcı hale gelmesi, ABD’de parasal gevşeme beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve borsa yatırım fonlarına yönelik yoğun girişler bu yükselişte belirleyici oldu. Çin’in altın rezervlerini art arda 14’üncü ayda da güçlendirmesi fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD varlıklarına güven tartışması

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, altındaki sert yükselişi ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik artan güven sorunuyla ilişkilendirdi. Rodda, özellikle son dönemde ABD yönetiminin öngörülemez politikalarının bu algıyı güçlendirdiğini ifade etti.

Trump’ın ticaret politikaları piyasaları etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik açıklamaları da piyasalarda yakından izleniyor. Trump, Kanada’nın Çin ile ticaret anlaşmasını sürdürmesi halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca Fransa’ya yönelik olarak şarap ve şampanyalara yüzde 200 tarife tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklamalar, küresel ticaret dengelerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Dolar zayıfladı, altın cazip hale geldi

Fed toplantısı öncesinde dolar pozisyonlarının azaltılması ve Japon yenindeki güçlenme, dolar üzerinde baskı oluşturdu. Doların değer kaybı, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Metals Focus Direktörü Philip Newman, altındaki yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirterek yıl içinde ons fiyatının 5 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Newman, olası kâr satışlarının geçici düzeltmelere yol açabileceğini ancak bu geri çekilmelerin güçlü alımlarla karşılanacağını kaydetti.

Gümüş ve platin de zirveye yaklaştı

Değerli metallerdeki yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 5,8 artışla 108,9 dolara yükselirken gün içinde 109,4 dolarla rekor kırdı. Spot platin yüzde 3,7 primle 2 bin 871 dolara çıkarken, palladyum yüzde 3’ün üzerinde artışla 2 bin 75 dolar seviyesine ulaşarak son üç yılın en yüksek düzeyini gördü. Gümüşteki yükselişte, sıkı fiziksel arz koşulları ve perakende yatırımcı talebinin etkili olduğu belirtildi.