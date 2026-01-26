Son Mühür- Geçtiğimiz hafta yüzde 1.92 değerlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.49'luk düşüşle 12.929 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da İran merkezli jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Asya'da da hava negatif...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yükselişini sürdüren altın tarihinde ilk kez 5 bin dolar sınırını aştı. Ons altın 5.077 dolardan, gram altın 7.081 TL'den,

gümüş, 107.78 dolardan,

Brent petrol 66.27 dolardan,

yeniden 90 bin doların altıına sarkan Bitcoin, 87.840 dolardan alıcı buluyor.