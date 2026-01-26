Son Mühür- Küresel düzlemde tırmanan gerilim hatları, finansal piyasalarda güvenli liman arayışını en üst seviyeye taşıdı. Yeni haftaya agresif bir alım iştahıyla giriş yapan değerli metaller, peş peşe gelen rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Özellikle gümüş cephesinde yaşanan ve %10’u bulan değer kazancı, emtia piyasalarındaki hareketliliğiyle dikkat çekti.

Altın piyasasında "Güvenli Liman" rallisi kesilmiyor

Küresel ölçekte merkez bankalarının rezervlerini altınla tahkim etme stratejisi ve artan stratejik riskler, ons altını daha önce hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdı. Haftanın açılışında 4 bin 985 dolar seviyelerinde dengelenen ons altın, yoğun talep baskısıyla birlikte 5 bin 111 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalardaki bu ivme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Türkiye’de gram altın, 7 bin 129 TL seviyesini test ederek kendi rekorunu yeniledi ve yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürdü.

Gümüşten dev atak: Yükseliş oranı altını gölgede bıraktı

Emtia piyasasının "beyaz metali" olarak adlandırılan gümüş, haftanın ilk işlem gününde altına kıyasla çok daha sert bir yukarı yönlü hareket sergiledi. Güne 103,44 dolardan başlayan ons gümüş, kısa sürede 112,41 dolar bandına oturarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Gümüşün bu performansının iç piyasadaki yansıması ise oldukça çarpıcı oldu; gram gümüş fiyatları 156 lira 80 kuruş seviyelerine kadar yükselerek çift haneli büyüme oranlarına yaklaştı.

Küresel piyasa gözünü Fed’in faiz kararına dikti

Piyasalardaki bu hareketliliğin ortasında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılının ilk faiz kararı merakla bekleniyor. Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00’de ilan edilecek karar öncesinde finans çevreleri tek bir noktada birleşmiş durumda. Analistlerin büyük bir çoğunluğu, Fed’in politika faizini %3,5 ile %3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde görüş bildiriyor. Faiz kararının sabit kalması durumunda, piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı satır arası mesajlara ve gelecek projeksiyonlarına kilitlenecek.

Döviz ve Kripto varlıklarda durum

Değerli metallerdeki rekor serisinin ardından, saat 19.00 itibarıyla serbest piyasada oluşan fiyatlama tabloları netleşti. Döviz cephesinde dolar 43,36 TL, Euro 51,61 TL ve Sterlin 59,49 TL seviyelerinden işlem görüyor. Altın grubunda ise ons 5.093 dolar, gram altın 7.102 TL, çeyrek altın 11.912 TL ve Cumhuriyet altını 49.009 TL olarak tabelalara yansıdı. Gümüşün gram fiyatı 156,46 TL seviyesinde dengelenirken, dijital varlık dünyasında Bitcoin 87.597 dolardan, Ethereum ise 2.903 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

