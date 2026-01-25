Son Mühür- Dünya ekonomisine yön veren Davos bu yıl her zamankinden daha heyecanlı tartışmalarına sahne oldu.

''En ilginç Davos'lardan birini geride bıraktık'' hatırlatmasında bulunan ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Davos bu sene; güç mücadelesinin, bloklaşmanın ve kırılmanın çıplak biçimde sahnelendiği bir jeopolitik arenaya dönüştü. Konu iklim, teknoloji ya da kapsayıcılık değil, konu artık kimin kuralları yazdığıydı.

Carney'in cümlesi Davos'un özeti oldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, bu yılın ruhunu tek bir cümleyle özetledi: Masada değilseniz, menüdesiniz.

Carney’ye göre dünya artık bir geçiş değil, bir kopuş yaşıyor. Orta ölçekli ülkeler tek başına ayakta kalamaz. Çözüm ise geçici koalisyonlar, yeni ticaret blokları, hatta yeni güvenlik mimarileri. İlk kez bu kadar açık konuşulması önemliydi.'' değerlendirmesinde bulundu.



Trump’ın dominasyonu...



''Zirvenin teması 'Diyalog Ruhu' idi. Pratikte ise sahne 'Mutlak Hakimiyet' temasına büründü'' diyen Gözen,

''Trump, Grönland’ı satın alma söylemini yineledi. 8 NATO müttefikine yüzde 10 tarife tehdidi savurdu. Zirvenin neredeyse tüm gündemini tek başına domine etti.

Perde arkasında yaşananlar daha çarpıcıydı. BlackRock’ın özel yemeğinde ABD Ticaret Bakanı Lutnick’in Avrupa’yı aşağılayan konuşması üzerine ECB Başkanı Christine Lagarde masayı terk etti. Al Gore tepki gösterdi. Akşam yemeği fiilen dağıldı.



Avrupa için son çağrı: Ya birlik, ya gerileme...



Bu yıl Davos’ta Avrupa’ya verilen mesaj son derece sertti: Evinizi toparlayın. Aşırı regülasyon, yüksek enerji maliyetleri ve bürokrasi, Avrupa’yı ABD ve Çin karşısında yapısal biçimde zayıflatıyor. Macron’un “Avrupa’da üretileni tercih edin” çağrısı ve sermaye piyasaları birliği vurgusu, bu varoluşsal baskının dışavurumu gibiydi.



Kırılmalar derinleşiyor...



Bu yıl Davos’u farklı kılan sadece siyaset değildi. Teknoloji cephesinde birden fazla lider, yapay genel zekânın (AGI) 1–2 yıl içinde mümkün olabileceğini dile getirdi.

Bu, iş gücü piyasaları ve güvenlik mimarisi için potansiyel bir şok anlamına geliyor. WEF’in Küresel Riskler Raporu’nda ise ilk kez “jeoekonomik çatışma” bir numaralı risk olarak tanımlandı.



Bir düzen kapanıyor...



Davos 2026’nın asıl mirası şu oldu: Kurallara dayalı uluslararası düzenin artık sadece teorik bir kavram olarak kaldığı, fiilen çöktüğü herkes tarafından kabul edildi.

Zelenski’nin sözleri salonda soğuk bir etki yarattı: “Avrupa artık coğrafya ve tarih olarak var, ama büyük bir siyasi güç değil.”

Bu yıl Davos bir zirve değil, bir teşhis oldu.

Dünya artık daha sert, daha parçalı ve daha öngörülemez bir faza girmiş durumda'' mesajı verdi.