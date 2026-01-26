Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, yıl genelinde dezenflasyon sürecinin güçlenmesiyle birlikte beklentilerde daha belirgin bir iyileşme öngördüklerini ifade etti.

Piyasa katılımcıları anketi verileri paylaşıldı

Bakan Şimşek, Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Açıklamasında, enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam ettiğine dikkat çekti.

12 aylık enflasyon beklentilerinde gerileme

Paylaşılan verilere göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde geriledi. Buna göre beklentiler;

- hanehalkında 6,7 puan,

- reel sektörde 10,9 puan,

- piyasa katılımcılarında ise 3,2 puan düşüş gösterdi.

Hanehalkı beklentileri küresel eğilimle paralel

Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin birçok ülkede gerçekleşen enflasyon oranlarının üzerinde seyrettiğini vurgulayarak, bu durumun Türkiye’ye özgü olmadığını ifade etti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi iyileşmeye işaret ediyor

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde oluşan enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olduğuna işaret eden Şimşek, buna rağmen mevcut enflasyon düzeyine kıyasla bu oranın belirgin bir iyileşme anlamına geldiğini belirtti.

Ocak ayında aylık artış, yıl genelinde dezenflasyon beklentisi

Bakan Şimşek, ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonda artış görülebileceğini, ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde kaydedilecek ilerleme sayesinde beklentilerin daha da iyileşmesini beklediklerini söyledi. Bu iyileşmenin, fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasına ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sunacağı ifade edildi.

Dezenflasyon politikalarında kararlılık vurgusu

Açıklamasının sonunda Şimşek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.