İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Westpark AVM önünde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İlk etapta sözlü başlayan gerginlik, tarafların araçlarını durdurmasıyla büyüdü.

Aracın içine uzanarak saldırdı

İddiaya göre araçtan inen sürücülerden biri, diğer aracın yanına giderek açık camdan içeri uzandı. Direksiyon başındaki sürücüyü zorla araçtan indirmeye çalışan saldırganın agresif tavırları dikkat çekti. O esnada araçta bulunan aile üyeleri büyük panik yaşadı.

Kayıt alan kadına da müdahale etti

Yaşananları kayda alan sürücünün eşi, cep telefonu kamerasıyla olay anını görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden saldırgan, bu kez kamerayı tutan kadına yönelerek telefonu almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

AVM görevlisi de tartışmaya dahil oldu

Görüntülerde, alışveriş merkezinde görevli olduğu öne sürülen bir kişinin de olaya dahil olduğu görüldü. Söz konusu kişinin, saldırıya uğrayan sürücüye ve ailesine bölgeden uzaklaşmaları yönünde bağırdığı anlar dikkat çekti.

O anlar kamerada

Trafikte yaşanan şiddet anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde hem saldırı anı hem de yaşanan panik açıkça görülüyor.