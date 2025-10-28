Güven Demir sosyal medyanın tanınan içerik üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarındaki ilişki, kişisel gelişim ve motivasyon temalı videoları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi ediniyor. Kendini ilişki danışmanı, yaşam koçu, NLP uzmanı ve cinsel terapi uygulayıcısı olarak tanımlıyor. Kişisel gelişim ve ilişkiler üzerine yaptığı samimi, doğrudan ve zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla genç izleyiciler arasında öne çıkıyor.

Güven Demir kimdir?

TikTok’ta yaklaşık 120 bin, Instagram’da ise 40 binin üzerinde takipçisi olduğu belirtiliyor. Güven Demir’in kesin doğum tarihi paylaşılmıyor, ancak 30-35 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Bodrum kökenli olduğu biliniyor ve sosyal medyada “Canbequit” gibi tanınan diğer fenomenlerle yaptığı canlı yayınlar da dikkat çekiyor. Paylaşımlarında modern ilişkiler, sadakat, kişisel farkındalık gibi güncel başlıklara değiniyor.

Canlı yayınlarda ve videolarda enerjik tarzı ile dikkat çeken güven Demir, izleyicilerinden olumlu ve eleştirel geri dönüşler alıyor. Özellikle ilişki dinamikleri, motivasyon ve kişisel gelişim üzerine yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popülerliğini artırıyor. Takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Zaman zaman sosyal medyada hakkında çeşitli iddialar ortaya atılsa da resmi ve doğrulanmış bilgiler şu ana kadar yukarıda özetlenen şekilde paylaşılıyor. Güven Demir, içerik üretmeye ve sosyal medya platformlarında varlık göstermeye devam ediyor.

Sosyal medyadaki takipçileri

Güven Demir’in sosyal medyadaki güncel takipçi sayıları şöyle:

Instagram’da 83.400 takipçisi bulunuyor.

TikTok’ta ise 41.300 takipçisi var.

Son veriler incelendiğinde, Güven Demir’in en çok takipçiye sahip olduğu platform Instagram olarak öne çıkıyor. TikTok'ta ise takipçi sayısı Instagram’a göre daha düşük seviyede.