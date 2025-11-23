Son Mühür- Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt'in en bilinen eserleri arasında yer alan Elisabeth Lederer portresi dudak uçuklatan bir rakama satıldı.

New York'ta Sotheby's müzayedesinde 6 koleksiyoncu arasında devam eden rekabette komisyon ve diğer masraflarla birlikte toplamda 236.4 milyon dolara el sıkışıldı.

Müzayede başlangıcında tahmini rakam 150 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu.

Bu satış, modern sanat eserleri için müzayedelerdeki en yüksek fiyat rekorunu kırdı ve genel sanat eserleri satışlarında da ikinci sıraya yerleşti.

Zirve Leonardo Da Vinci'nin...



Listenin birinci sırasında Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi"si 450,3 milyon dolarla yer alıyor.

Klimt'in önceki rekoru olan 2023'te 108.4 milyon dolara satılan "Dame mit Fächer" isimli çalışmasıydı.

1,8 metre boyundaki portre, Klimt'in patronu olan Viyana'lı sanayici August Lederer'in 20 yaşındaki kızı Elisabeth'i Çin ejderha cübbesi giymiş halde betimliyor. Eser, II. Dünya Savaşı'nda Nazi yağmasından kurtulmuş, Schloss Immendorf yangınında diğer Klimt eserleri yok olurken hayatta kalmış nadir tam boy portrelerden biri olarak biliniyor.