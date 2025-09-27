Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Görüşmede özellikle Filistin meselesi ön plandaydı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu yıl iki devletli çözüm için önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, İsrail hükümetinin barışa niyetli olmadığını ve Netanyahu’nun barışı sabote etmekten engellenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurma ve bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaşması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Başbakan Sanchez’in Sumud yardım filosuna gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye’nin durumu yakından takip ettiğini dile getirdi. Görüşme, iki lider arasında iş birliği ve dayanışma mesajları ile tamamlandı.