Son Mühür - Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026’ya ertelendi. Düzenlemeye göre Türk vatandaşları kimlik veya pasaport ile giriş yapabilecek, ancak bu belgeler tek başına yeterli olmayacak. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan, günübirlik ziyaretler dahil olmak üzere, geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi göstermesi istenecek.

Hukuki sorunlar ortaya çıktı

Kararın gerekçesi olarak, son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor. Bu olayların sigortasız gerçekleşmesi, hem yüksek tedavi masraflarına hem de iki ülke arasında hukuki problemlere yol açıyor. Yeni uygulamanın, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

1 Ocak 2026’da başlıyor

Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak ve böylece kısa süreli seyahatlerde bile sigorta yaptırmak zorunlu olacak. Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Gürcistan’ın aldığı yeni kararın tamamen tek taraflı bir zorluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Demircioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’ye giren yabancı araçlar için uzun süredir zorunlu trafik sigortası uygulanıyor. Dolayısıyla Gürcistan’ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesi, iki ülke arasında karşılıklılık açısından değerlendirilebilir. Bu noktada bir denge unsuru bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bizim açımızdan önemli olan, vatandaşlarımızı zorlamadan makul ve ulaşılabilir çözümlerle bu sürecin yönetilmesidir. Hem güvenliği sağlamak hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilemeden uygulamanın hayata geçirilmesini talep ediyoruz"