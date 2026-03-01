Son Mühür / Merve Turan- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan yayınlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Kurul, savaş ve çatışma içerikli haberlerde yayıncı kuruluşların sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

Yayınlara “kamu düzeni ve toplumsal huzur” vurgusu

RTÜK’ün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye’yi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren bölgesel gelişmelerin yayın içeriklerinin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür yayınların kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkilerinin Kurul tarafından hassasiyetle izlendiği ifade edildi.

6112 sayılı Kanun hatırlatıldı

Kurul, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8’inci maddesine dikkat çekti.

Bu kapsamda yayıncı kuruluşların;

Şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı ya da sıradanlaştırıcı içeriklere yer vermemesi,

Toplumda korku, panik ve infiale yol açabilecek ifade ve görüntülerden kaçınması,

Doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntüleri yayımlamaması,

Haber ve yorumlarda tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkesine uyması,

Nefret söylemi, ayrımcı ve kutuplaştırıcı dil kullanmaması,

Savaş ve çatışma içeriklerini kamu yararı ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde ele alması gerektiği hatırlatıldı.

“Sorumlu yayıncılık ilkelerine uyulmalı”

RTÜK açıklamasında, söz konusu gelişmelere ilişkin yayın hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Kurul, yayıncı kuruluşların sorumlu yayıncılık ilkeleri doğrultusunda azami hassasiyet göstermesinin zorunlu olduğunu belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.