Ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler doğrudan mutfağı vurmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte vatandaşın en temel ihtiyaçlarından biri olan mutfak tüpü de zam yağmurundan nasibini aldı. Sadece saatler ve günler arayla değişen yeni etiketler, tüp bayilerinin önünde şaşkınlık yaratırken, aile bütçesini denkleştirmeye çalışanlar kara kara düşünmeye başladı. Arama motorlarında "küçük tüp kaç para", "büyük mutfak tüpü fiyatı 2026" ve "bugün güncel tüp fiyatları ne kadar" aramaları en çok sorgulanan başlıkların zirvesine oturdu. Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çarpıcı veriler, zam üstüne zam gelen tüp fiyatlarındaki acı tabloyu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

12 KİLOGRAMLIK MUTFAK TÜPÜ FİYATI NE KADAR OLDU?

Mutfak tüpü fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, Gazeteci Olcay Aydilek'in X platformundaki (eski adıyla Twitter) paylaşımıyla geniş yankı buldu. Verilen bilgilere göre, eylül ayının son günü olan 30 Eylül'de 1.550 TL seviyesinde satılan 12 kilogramlık standart mutfak tüpü, takvimler 1 Ekim'i gösterdiğinde hızla 1.580 TL'ye çıktı. Hatta aynı gün içinde bazı bayilerde bu rakamın 1.600 TL sınırına dayandığı görüldü. Fakat asıl büyük şok ertesi gün yaşandı. Fiyat artışı durmadı ve 2 Ekim itibarıyla büyük tüpün satış fiyatı 1.680 TL'ye fırladı. Böylece sadece üç gün gibi çok kısa bir süre zarfında tüp fiyatında peş peşe değişiklikler yaşandı ve vatandaşın cebinden çıkan para büyük oranda arttı.

KÜÇÜK TÜP FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ, KAÇ TL?

Mutfakların yanı sıra pikniklerin ve pratik kullanımların vazgeçilmezi olan dar yakalı küçük tüpler de zam kasırgasından payını aldı. Paylaşılan güncel rakamlara göre, küçük tüpün fiyatı 1 Ekim itibarıyla 350 TL olarak duyuruldu. Ancak tıpkı büyük tüpte olduğu gibi küçük tüpte de fiyat sabit kalmadı ve 2 Ekim'de etiket 375 TL'ye yükseldi. Öğrencilerden yalnız yaşayanlara kadar geniş bir kesimin tercih ettiği küçük tüpteki bu artış da sosyal medyada büyük tepki topladı.

ZAM FIRTINASI SADECE TÜPLE SINIRLI KALMADI

Gazeteci Olcay Aydilek, gündeme bomba gibi düşen paylaşımında sadece mutfak tüpündeki fiyat artışlarına odaklanmadı. Aydilek, vatandaşın temel gider kalemlerini oluşturan motorin ve benzin fiyatlarındaki zamlara da dikkat çekti. Akaryakıt pompalarına yansıyan bu artışların, nakliye ve lojistik maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek tüp dahil birçok temel tüketim maddesinin fiyatını nasıl etkilediği bir kez daha gün yüzüne çıktı.