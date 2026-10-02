Son Mühür- Sermaye piyasalarındaki fon sorununun çözümü için toplanan İkinci Fon Kurulu çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen yetkililer, yatırımcının beklediği ödeme takvimi ve yasal düzenlemeleri karara bağladı. Süreç hızlanıyor. Vatandaşa kesinlikle yeni bir maliyet çıkarılmayacak.

Ne olmuştu?

Sürecin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı değerlendirme toplantısında atıldı. Hemen ardından kriz yönetimini sağlamak üzere Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda işleyişi net ifadelerle özetlemişti. Salı günü yapılan ilk toplantıda SPK ve BDDK bağımsız olarak kendi yetki alanlarında hızlıca kararlar aldı. Yılmaz, "Her kurum kendi kararını alıyor, biz genel koordinasyonu sağlıyoruz" diyerek sürecin çerçevesini çizdi. Gözler bugün yapılacak ikinci toplantıya çevrilmişti.

Hesap yöntemi ve taslak kanun tamam

Beklenen o ikinci zirve bugün yapıldı. Masadaki ana gündem, SPK’nın 30 Eylül 2026 tarihli kararlarıydı. Kurumların net yatırım tutarını tam olarak nasıl hesaplayacağına dair yürüttüğü teknik çalışmalar incelendi. Sırada asıl kritik konu var. Fon hesaplarındaki ödeme sürecine yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi detaylıca değerlendirildi.

Bir süredir üzerinde durulan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak metin de toplantıda ele alındı. Taslağa nihai şekli verildi. İlgili kurum ve kuruluşlara yasanın tamamlanması için gerekli talimatlar iletildi. Yasal altyapı bitmek üzere.

Kriz sınırlı, fatura halka kesilmiyor

İletişim Başkanlığı üzerinden paylaşılan toplantı sonuçlarında maliyet unsuru özellikle vurgulandı. Hazırlanan tüm yasal düzenlemelerde tek bir kriter belirleyici oldu. Vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek.

Yetkililerin tespitlerine göre piyasadaki sorun genele yayılmış durumda değil. Kriz, fon piyasasının yalnızca belirli ve sınırlı bir bölümünü kapsıyor. Çözüm de doğrudan bu sorunlu alana uygulanacak. Tüm adımlar, mevcut sermaye piyasası kuralları içinde, hakkaniyet gözetilerek hızlı ve etkili bir şekilde yürütülüyor.