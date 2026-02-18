Tam adıyla Murat Güney Öztürk, otuz yılı aşkın süredir Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında görev yapan deneyimli bir medya yöneticisi. Gazetecilikten kurumsal iletişime, dijital yayıncılıktan pazarlama stratejilerine kadar geniş bir alanda kariyer inşa eden Öztürk, Aralık 2024'te Sözcü TV Genel Müdürü olarak atandı. İşte Öztürk'ün hayatı ve kariyer yolculuğuna dair tüm detaylar.

Güney Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Güney Öztürk, 1 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 51 yaşında olan Öztürk, hem eğitim hem de meslek hayatını büyük ölçüde İstanbul'da sürdürdü. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Öztürk, çok yönlü bir medya profesyoneli olarak öne çıkıyor.

Güney Öztürk'ün eğitim hayatı

Öztürk, lise eğitimini İstanbul'un köklü kurumlarından English High School for Boys'ta tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun oldu. Fen bilimleri kökenli bu akademik altyapıya rağmen kariyerini medya ve iletişim sektörüne yönlendirmesi, Öztürk'ü sektörde farklı kılan önemli bir detay. Üniversite yıllarında öğrenci yayıncılığı faaliyetleriyle medyaya olan ilgisini somutlaştırdı.

Güney Öztürk'ün medya kariyeri

Güney Öztürk meslek hayatına 1990'lı yıllarda gazetecilikle adım attı. Kariyerinin farklı dönemlerinde Türkiye'nin en büyük medya gruplarında üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Sabah Gazetesi bünyesinde yönetici editör olarak çalışan Öztürk, bu dönemde özellikle Avrupa Birliği ve Orta Doğu haberleri üzerine yoğunlaştı. Röportajlar ve analizler hazırlayarak gazetecilik kariyerinin temelini attı.

2002-2008 yılları arasında Doğan Medya Grubu'nda iş geliştirme müdürü olarak görev yapan Öztürk, yeni yayın modelleri oluşturma ve gelir stratejileri geliştirme konularında sorumluluk üstlendi.

2008-2018 döneminde Demirören Medya Grubu'nda iş geliştirme ve pazarlama direktörü pozisyonunda çalıştı. Dijital büyüme projeleri ve reklam geliri stratejileri bu dönemin öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında Turkcell'in dijital yayın platformunda genel yayın yönetmeni olarak görev alan Öztürk, politik içerikli bir dijital gazete kurarak günlük ortalama 30 bin indirme rakamına ulaştı.

GTC bünyesinde iletişim danışmanı ve PR direktörü olarak çalışan Öztürk, Marka Konferansı ve Gastro Ekonomi Zirvesi gibi büyük organizasyonların iletişim stratejilerini yönetti. Kriz iletişimi ve kurumsal itibar yönetimi alanlarında da önemli projeler üstlendi.

2021-2025 yılları arasında Posta gazetesinde yayın danışmanı ve köşe yazarı olarak çalıştı. Ardından Sözcü Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Sözcü TV'de nasıl genel müdür oldu?

Aralık 2024'te Sözcü Medya Grubu'nda büyük bir yeniden yapılanma yaşandı. Aralarında dönemin Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı'nın da bulunduğu 14 çalışanla yollar ayrıldı. Bu süreçte Yılmaz Özdil Sözcü Medya Grubu Başkanlığı'na, İpek Özbey Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne, Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Öztürk'ün bu pozisyondaki sorumluluk alanı; kanalın yayın politikalarının şekillendirilmesi, haber ve program stratejisinin yönetilmesi, editoryal kadronun koordinasyonu ve kurumsal yapılanma süreçlerinin yürütülmesini kapsıyor.