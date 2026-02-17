Kıskanmak dizisi, Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanarak Ay Yapım imzasıyla ekranlara geliyor. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, Paşazade ailesinin kıskançlık ve aile içi gerilimlerle dolu hikâyesini anlatıyor.

Kıskanmak dizisinde Nalan öldü mü?

Dizinin son bölümünde Nüzhet, Nalan'dan artık boşanmak istediğini açıkça ifade etti. Bu haberi duyan Nalan, kararı kabul etmeyerek büyük bir yıkım yaşadı. Yeni bölüm fragmanında ise Nalan'ın, Nüzhet'in kendisini umursamaması karşısında silahla intihar girişiminde bulunmak istediği görüntüler yer aldı.

Ancak bu sahne henüz yayınlanmayan yeni bölümün fragmanından alındı. Dolayısıyla Nalan'ın ölüp ölmediği şu an için netlik kazanmadı. İzleyiciler, yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte bu sorunun yanıtını alacak.

Beril Pozam Kıskanmak dizisinden ayrıldı mı?

Nalan karakterine hayat veren Beril Pozam'ın diziden ayrılacağı yönündeki iddialar kısa sürede yayıldı. Ancak ne oyuncunun kendisinden ne de yapımcı Ay Yapım'dan bu yönde resmi bir açıklama geldi. Beril Pozam, dizinin başrol oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor ve ayrılık haberleri şimdilik söylenti düzeyinde kalıyor.

Beril Pozam kimdir?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Özel Ahmet Şimşek Koleji'nde başlayan Pozam, ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine 2017 yılında tiyatro sahnesinde adım atan genç oyuncu, 2019'da Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Nazmiye Özkayalı karakteriyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Sonraki yıllarda Akrep (2020), Ada Masalı (2021) ve Baba (2022) gibi yapımlarda rol aldı.

Asıl çıkışını ise Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Suna karakteriyle yakaladı. Afra Saraçoğlu ile birlikte abla-kardeşi canlandırdığı bu yapım, reyting rekorları kırdı ve Beril Pozam'ı geniş kitlelere tanıttı.

Özel hayatında 2024 yılında Yalı Çapkını dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Ersin Arıcı ile evlenen Pozam, Talento Ajans bünyesinde kariyerine devam ediyor. Almanca ve İngilizce bilen oyuncu, piyano çalma, yüzme ve yoga gibi yeteneklere de sahip.

Kıskanmak dizisi hakkında

Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik'in 1946 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün, senaristliğini Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizi, 16 Eylül 2025'te NOW TV'de yayın hayatına başladı. Paşazade ailesinin içindeki kıskançlık, yasak aşk ve gerilim temalı hikâye, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.