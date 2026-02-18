Binlerce AUZEF öğrencisi için kritik bir dönem kapıda. Bahar yarıyılı kayıt yenileme başvuruları 18 Şubat 2026 itibarıyla açıldı ve 1 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Ödeme işleminin ardından fakülte tarafından otomatik ders seçimi gerçekleştirilecek ve öğrenci statüsü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. İşte tüm detaylar ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Öğrencilerin süreçle ilgili tarih aralıklarını mutlaka takip etmesi gerekiyor. AUZEF kayıt yenileme takvimi şu şekilde belirlendi:

Kayıt yenileme başvuruları: 18 Şubat 2026 – 1 Mart 2026

Otomatik ders seçimi: 23 Şubat 2026 – 1 Mart 2026

Ders ekle-sil işlemleri: 2 Mart 2026 – 8 Mart 2026

Üstten ders alma: 2 Mart 2026 – 8 Mart 2026

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi oldukça basit bir süreçten oluşuyor. Öğrencilerin yapması gereken üç temel adım bulunuyor:

İlk olarak AKSİS (aksis.istanbul.edu.tr) sistemine giriş yapılarak "Öğrenci Bilgi Sistemi" menüsündeki "Harç Bilgileri" bölümünden referans numarası ve ödeme tutarı öğrenilmeli. Ardından ödeme, Halkbank şubeleri ya da ATM'leri üzerinden referans numarasıyla yapılabileceği gibi AKSİS portalından kredi kartı veya banka kartıyla da online olarak tamamlanabiliyor.

Ödeme onaylandıktan sonra ders seçimi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenci statüsü yaklaşık 2 iş günü içinde güncelleniyor.

AUZEF kayıt yenileme ek ücretleri neler?

Kayıt sürecinde bazı öğrencilerin ek ödemelerle karşılaşması söz konusu. Başka bir üniversitede aktif kaydı bulunan öğrencilerden 199,5 TL tutarında ilave katkı payı talep ediliyor. Ayrıca normal öğrenim süresini aşmış olan uzatmalı öğrencilere de dönemlik 199,5 TL ek ücret yansıtılıyor.

DD veya DC notu bulunan derslerinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin ise 2-8 Mart tarihleri arasında Çözüm Merkezi üzerinden talep oluşturması gerekiyor. Kayıt yenileme süresini kaçırmamak adına öğrencilerin ödemelerini son güne bırakmaması tavsiye ediliyor.