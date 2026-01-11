Rizeli Melisa Şat (26), İstanbul’daki bir iş toplantısı için Güney Kore’den Türkiye’ye gelen Yeong Jun (28) ile tanışarak arkadaşlık kurdu.

Zamanla derinleşen bu dostluk, 4 yılın ardından aşka dönüştü. Çift, geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Düğün Çayeli’nde yapıldı

Melisa Şat ile Yeong Jun’un düğünü, Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen törenle gerçekleşti. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı düğünde, iki farklı kültürün buluşması dikkat çekti.

“Evrak işleri zordu ama başardık”

Evliliğe giden süreçte yaşadıkları zorluklara değinen Melisa Şat, özellikle resmi işlemlerin oldukça yorucu olduğunu belirtti.

Şat, “Biraz Korece öğrendim, kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Evrak hazırlama süreci gerçekten çok zordu ama birlikte üstesinden geldik. Bugün bizim en mutlu günümüz” ifadelerini kullandı.

“Can’ın Koreli olması hiçbir şeyi değiştirmiyor”

Çevresinden aldığı tepkilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Şat, “Nişandan sonra insanlar çok güzel tepkiler verdiler. Can’ın Koreli olması bence hiçbir şeyi değiştirmiyor. Misafirlerimiz Can’la tanışınca onu çok sevdiler” dedi.

“Kilometreler sevgiye engel değil”

Uzak mesafe ilişkisine başta sıcak bakmadığını söyleyen Melisa Şat, “Sevgi varsa kilometreler engel olmuyor. Can ile karşılaştıktan sonra uzak ilişkiyi bile tercih ettim.

Müslüman olması benim için çok önemliydi ve bunu yerine getirdi. Düğünden sonra İstanbul’a gideceğiz, ardından Güney Kore’ye yerleşeceğiz” diye konuştu.

Yeong Jun: Türkiye benim için her zaman çok özel

Güney Koreli damat Yeong Jun ise Türkiye’ye olan sevgisini dile getirerek, iki ülke arasındaki güçlü bağa dikkat çekti.

Jun, “Türkiye ve Güney Kore arasında kardeşlik ilişkisi var. Rize’nin yemeklerinde hiç sorun yaşamadım. Ayder ve Uzungöl’ü gezdik.

Türkçeyi iş yoğunluğumdan dolayı yeterince öğrenemedim ama Kore’ye döndükten sonra öğrenmeye devam edeceğim” dedi.