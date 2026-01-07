Olay, geçtiğimiz pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen direksiyon sınavı sırasında yaşandı. Daha önce altı kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, yedinci sınavında da başarısız sayıldı.

Park manevrası sırasında çizgiye değmediğini öne süren Demir, sınav görevlilerinin kararına sert tepki gösterdi.

Sınav alanında bulunan yakınlarının da tartışmaya dahil olmasıyla ortam bir anda gerildi. Yaşanan tartışma anları ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Çizgiye değmedim, bilerek elendim” iddiası

Emirhan Demir, sınav sonrası yaptığı açıklamada, park manevrasını hatasız yaptığını savunarak, komisyon üyelerinin kendisini haksız yere bıraktığını ileri sürdü.

Görevlilerin itirazlarını dikkate almadığını söyleyen Demir, yaşananların kasıtlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Genç aday, sınav sürecinde maddi ve manevi olarak yıprandığını ifade ederek, “Çizgiye değmediğimi söyledim, hatta yanımdaki kişiler bunu video ile kaydetti. Buna rağmen karar değişmedi” dedi.

Ehliyet süreci bir yılı aştı

Demir, ehliyet almak için yaklaşık 1 yıl 2 aydır kursa gittiğini ve yedi kez direksiyon sınavına girdiğini belirtti. Süreç boyunca ciddi bir maddi yük altına girdiğini vurgulayan genç aday, bugüne kadar toplamda 40-50 bin TL civarında harcama yaptığını dile getirdi.

Aylık gelirinin büyük bölümünü bu sürece ayırdığını ifade eden Demir, ehliyeti olmadığı için zaman zaman cezai yaptırımlarla da karşılaştığını söyledi.

İddialar kameraya yansıdı

Sınav alanında yaşanan tartışma ve itiraz anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Demir ve yakınlarının sınav görevlileriyle uzun süre tartıştığı ve sınav sonucuna itiraz ettiği anlar yer aldı.

Olay, kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, direksiyon sınavlarındaki değerlendirme kriterleri ve uygulamalar yeniden tartışma konusu haline geldi.