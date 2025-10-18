İsviçre merkezli teknoloji firması ABB, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretimi sağladı. ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, “Bu üretim, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızın göstergesi” dedi.

ABB’den İzmir’de örnek yenilenebilir enerji yatırımı

Elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli ABB, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (İAOSB) üretim tesisinde kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirdi.

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda şirketin karbon ayak izini azaltma hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

“Kararlılığımızın somut göstergesi”

Vural, ABB’nin hem kendi operasyonlarında hem de sanayiye örnek olacak sürdürülebilir dönüşüm modelleri geliştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de ulaştığımız 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretimi, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızın somut bir yansımasıdır. 2023 yılında devreye alınan GES projemiz sayesinde şirketimizin karbon ayak izini önemli ölçüde azalttık.”

52 bin ağacın korunmasına eşdeğer

ABB’nin GES yatırımıyla bugüne kadar yaklaşık 626 bin 100 kilogram karbondioksit emisyonu engellendi. Bu miktar, 52 binin üzerinde ağacın korunmasına eşdeğer bir çevresel katkı sağladı. Başar Vural, yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca çevresel fayda yaratmadığını, aynı zamanda sanayi işletmelerine enerji maliyetlerini azaltma konusunda da güçlü bir model sunduğunu ifade etti.

ABB sürdürülebilirlik hedeflerine odaklandı

ABB, 2030 yılına kadar operasyonlarında karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirket, bu kapsamda Türkiye’deki tesislerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve dijital otomasyon sistemlerine yönelik yatırımlarını artırarak sürdürülebilirlik vizyonunu genişletmeyi planlıyor.