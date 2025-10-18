İzmir’in Konak ilçesinde, dini nikahlı birlikteliği sona ermiş Gülben Duru (27), eski eşi Asil Çamur (28)tarafından sokakta bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Olayın meydana geldiği anlar

Olay, 16 Ekim saat 12.00 sıralarında Halkapınar Mahallesi 1262 Sokak’ta yaşandı. Eski çift sokakta karşılaştı. Yanında bıçak bulunan Asil Çamur, tartışma sırasında Duru’ya saldırdı. Kanlar içinde yere düşen genç kadın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, Asil Çamur’un metruk bir binada saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli, cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Asil Çamur ile Gülben Duru’nun tartışması, müşterek çocuklarını görme ve ihtiyaçlarını karşılama meselesinden kaynaklandı. Çamur’un 2019 yılında sona eren birlikteliğin ardından çıkan anlaşmazlık nedeniyle Duru’ya saldırdığı tespit edildi

Tutuklama

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asil Çamur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.