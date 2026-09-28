Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesindeki Yemek Üretim Merkezi, kentin dezavantajlı kesimlerine yönelik gıda desteği operasyonlarını sürdürüyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen tesis, hafta içi her gün ortalama 42 bin kişilik sıcak yemek üretiyor.

Üretim kapasitesi ve standartlar

ISO 22000 gıda güvenliği sistemi ve HACCP kriterlerine uygun olarak faaliyet gösteren merkezde 220 personel görev yapıyor. Günlük üretim faaliyetleri kapsamında sıcak yemeğin yanı sıra 2 bin kumanya, 100 porsiyon kahvaltılık ve taziye evleri için yaklaşık 3 bin pide hazırlanıyor.

Gıda mühendisi ve mutfak sorumlusu Gonca Erdem, tesisin çalışmalarını bir yemek fabrikası düzeninde yürüttüklerini belirtti. Erdem, sosyal incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara, derneklere, özel eğitim okullarına, hastanelere ve huzurevlerine hizmet ulaştırdıklarını ifade etti.

Eğitim kurumlarına ve öğrencilere yönelik destekler

Yemek Üretim Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci odaklı projelerini genişletiyor. Bu kapsamda, altı devlet üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye, 28 Eylül'den itibaren 16.00 ile 18.00 saatleri arasında üç çeşit sıcak akşam yemeği verilecek. Dezavantajlı bölgelerde bulunan ve kantini olmayan yedi ilkokuldaki yaklaşık 2 bin öğrenciye de beslenme paketi ulaştırılacak.

Kentteki 32 özel eğitim okulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere günlük ortalama 2 bin 700 kişilik sıcak yemek sağlanırken, yaklaşık 20 engelli derneğine günlük 250 kişilik yemek desteği veriliyor. Ayrıca "Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkin Merkezleri"nin 20 farklı noktasında çocuklara günlük bin 500 kişilik sıcak yemek sunuluyor.

Yaygın hizmet ağı ve sosyal yardımlar

Merkezin sunduğu hizmetler yalnızca okullarla sınırlı kalmıyor. Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ile Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören hastalara haftanın yedi günü düzenli yemek sağlanıyor. On ilçede yemek desteğine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli yurttaşların evlerine her gün öğle yemeği gönderilirken, Konak, İnciraltı ve Yurtoğlu'ndaki engelli hizmet merkezlerine kumanya sevkiyatı yapılıyor.

Kent genelindeki 12 Dayanışma Noktası aracılığıyla da hafta içi günlük ortalama 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Yıl boyunca Ramazan ayında iftar menüleri, Muharrem ayında aşure dağıtımları ve 17 ilçede taziye evleri için pide üretimi gerçekleştiriliyor. Merkez, olası afet ve kriz durumlarında mobil mutfak ve ikram araçlarıyla saha çalışmalarına katılıyor.

