Son Mühür - İzmir genelinde her sağanak yağış sonrası göle dönen caddeler ve bakımsızlık nedeniyle çukurlarla dolan sokaklar, kent sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı noktalarda sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalışan vatandaşlara son olarak bir sosyal medya içerik üreticisi katıldı. Uzun süredir belediye ekiplerince müdahale edilmeyen yoldaki çukuru fark eden içerik üreticisi, kolları sıvadı.

Çukuru kendi imkanlarıyla onardı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duruma dikkat çeken içerik üreticisi, çevreden topladığı taşlarla yoldaki derin çukuru kapatıp zemini düzleştirdi. Kendi imkanlarıyla yolu daha güvenli hale getiren içerik üreticisinin bu çabası, bölgeden geçen vatandaşların ve çocukların da dikkatini çekti.

"Bisikletim çukura girip hasar almıştı"

Yoldaki çalışmanın ardından bölgeden geçen iki bisikletli çocukla sohbet eden içerik üreticisi, çocuklara yapılan yeni düzenlemeyi nasıl bulduklarını sordu. Yoldaki çukurun kapatılmasından memnun kalan çocuklardan biri, bakımsız yollar nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yolların uzun süredir bozuk olduğunu belirten küçük çocuk, daha önce aynı çukura girmesi sonucu bisikletinin hasar aldığını söyledi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, belediyelerin sorumluluk alanındaki yolların vatandaşlar tarafından onarılmak zorunda kalması tepkileri de beraberinde getirdi.