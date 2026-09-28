Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin 30 ilçesinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" saha çalışmalarını değerlendirdi. Program kapsamında esnaf, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve vatandaşlarla bir arada olduklarını belirtti.

"Milletle aynı istikamette yürüyoruz"

Saygılı, AK Parti kadrolarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olduğunu vurguladı. Siyaset anlayışlarının temelinde milletle aynı yolda yürümek bulunduğunu ifade eden Saygılı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti kadroları seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanındadır. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde milletle aynı istikamette yürümek vardır. İzmir’imizin her ilçesinde hemşehrilerimizin sesini dinledik, taleplerini yerinde gördük."

Geniş katılımlı saha çalışması

Genel Merkez koordinesinde düzenlenen programlara Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

30 ilçede gerçekleştirilen temaslarda;

Esnaf ziyaretleri yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindi.

Gençler, kadınlar, iş dünyası ve çiftçilerle doğrudan görüşüldü.

Sahadan elde edilen veriler raporlandı.

İzmir’in ihtiyaçları takip ediliyor

Saha buluşmalarının sorunları yerinde tespit etmek açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Saygılı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin kalkınmasına katkı sunarken İzmir'in yerel ihtiyaçlarını da yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Saygılı, çalışmalarda görev alan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

