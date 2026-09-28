İzmir Bakırçay Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 6 destek personeli istihdam edecek. Alınacak personellerin temizlik personeli olarak çalışma sorunu olmaması ve vardiyalı çalışmaya uygun olması bekleniyor. Başvurular KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilecek.

6 kişilik kadro

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre üniversitenin merkez ve bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere 4 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 6 destek personeli alınacak. Adaylar KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek.

Kadrolara başvuracak adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2024 KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor. Adayların ayrıca temizlik görevlisi olarak çalışabileceklerini sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri ve üniversitenin yerleşkelerinde vardiyalı çalışmaya engellerinin bulunmaması şartı isteniyor.

Yaş şartı var

İlanda yer alan şartlara göre; adayların başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gibi şartlar da aranıyor.