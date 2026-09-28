Niğde merkezli yürütülen dev yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Siber polisi, İzmir’in de aralarında olduğu dört ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla milyarlık para trafiğini yöneten şebekeye ağır bir darbe indirdi.

1 milyar lirayı aşan hesap hareketleri yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde hareket eden Niğde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinin finansal bağlantılarını incelemeye aldı.

Teknik takip sonucunda, belirlenen 14 şüphelinin banka hesapları üzerinden tam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık yasa dışı para nakli gerçekleştirildiği tespit etti.

Soruşturmayı genişleten ekipler, söz konusu şüphelilerden 4 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğunu belirlendi.

İzmir ve 3 ilde şafak operasyonu

Genişleyen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri; Niğde, İzmir, İstanbul ve Nevşehir’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

İzmir’de de bağlantıları bulunan şebekeye yönelik operasyonda 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

5 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlemleri devam eden son şüphelinin ise adli sürecinin sürdüğü öğrenildi.