Vefat haberinin ardından Gülsen Tuncer neden öldü ve kimdir soruları arama motorlarında ilk sıraya tırmandı. Yarım asrı aşan meslek yolculuğunda sadece sahnede devleşmekle kalmayan, kamera arkasında da kırkı aşkın yapıma emek veren tecrübeli oyuncu, Türk kültür hayatında silinmez izler bıraktı. Sanat camiası yasta.

Bir süredir yaşa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. Usta oyuncunun aramızdan ayrılışı, yetiştirdiği genç meslektaşları ve yol arkadaşlarını hüzne boğdu. Büyük sanatçı sonsuzluğa uğurlanıyor.

Gülsen Tuncer neden öldü ve hastalığı neydi?

Gülsen Tuncer, bir süredir mücadele ettiği yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve organ yetmezliği sebebiyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve hekimleri vefat gerekçesine ilişkin özel bir klinik teşhis paylaşmazken, usta sanatçının son günlerini hastane ortamında doktor gözetiminde geçirdiği öğrenildi.

Sanatçı Bilgisi Detay Doğum Tarihi ve Yeri 20 Ekim 1945, Adana Vefat Tarihi 17 Eylül 2026 Mezuniyeti İstanbul Belediye Konservatuvarı Unutulmaz Rolü Arsen Hanım (Aşk-ı Memnu) Eşi Yönetmen Engin Ayça

Acı kayıp yürekleri yaktı.

Gülsen Tuncer kimdir ve kariyerinde neler başardı?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelen, tiyatrodan sinemaya ve seslendirmeye kadar sanatın birçok dalında zirveye çıkan duayen bir oyuncu olarak tanınıyor.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı; Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday ve Ayla Algan gibi dev isimlerin rahle-i tedrisinden geçti. Profesyonel sahneye ilk adımını 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu çatısı altındaki Zilli Zarife oyunuyla attı. Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmindeki başarılı performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Kırka yakın sinema filminde yönetmen yardımcılığı üstlenerek setlerin görünmeyen emekçisi oldu. Perde kapandı.

Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen Hanım rolü neden iz bıraktı?

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteri, Gülsen Tuncer ismini yeni kuşak izleyicilerin belleğine nakşetti. Ziyagil ailesinin sağduyulu, asil ve ilkeli halası olarak sergilediği duruş, Türk televizyon tarihinin en saygın figürleri arasına girdi.

Dizideki çiftlik sahneleri ve Bihter ile Behlül arasındaki fırtınaya karşı takındığı metanet, usta oyuncunun zarafetiyle devleşti. Karakterin replikleri ve sakin tavrı sosyal medyada yıllarca yankı buldu. Işıklar içinde uyusun.