Son Mühür- Sanatçının menajeri Erhan Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güllü’nün uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Arı, bir hafta önce sanatçının hastanede tetkik yaptırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge sorunları vardı. Tetkikler yapılmıştı, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm.” Arı, açıklamasına Güllü’nün hastanede çekilmiş son fotoğraflarını da ekledi.

“Kendisini itme söz konusu değil”

Olay sırasında evde bulunan kızı Tuyan Ülkem ise iddiaları reddetti. Savcılığa verdiği ifadede annesinin alkolün de etkisiyle dengesini kaybettiğini söyledi. Ülkem, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip açık olan camdan düştü. Kesinlikle birinin itmesi söz konusu değil” dedi.

“Tahkikat başlatılmıştır”

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, olayın saat 01.28’de yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut, evinde kızı ve kızının arkadaşıyla bulunduğu sırada camdan düşmüş, sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ konusundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Olay öncesi görüntüler ortaya çıktı

Sanatçının düşmeden önce evde çekilen son görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde Güllü’nün odada olduğu, kısa süre sonra kızının ve arkadaşının çığlık atarak evden çıktıkları anlaşıldı.

Ayrıca, sanatçının iki gün önce evine akıllı kilit yaptırdığı ortaya çıktı. Güllü, sosyal medya hesabında, “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı, şifre olmadan kimse giremez” sözleriyle yeni güvenlik sistemini duyurmuştu.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi İstanbul’a götürülen Güllü, Tuzla’da toprağa verildi. Arabesk müziğin güçlü sesi, hayranlarının ve sanat camiasının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.