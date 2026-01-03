Son Mühür - 2026, çalışanların maaş bordrolarında köklü değişimlerin devreye girdiği bir yıl oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yeni gelir vergisi tarifeleri ile zorunlu olarak uygulanacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), milyonlarca çalışanın eline geçen ücreti doğrudan etkileyecek. Vazgeçme hakkı tanınmayan bu yeni kesinti düzenlemesi ve güncellenen vergi dilimlerinin ayrıntıları da netlik kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026’da geçerli olacak gelir vergisi tarifesini duyurdu. Yeniden değerleme oranına göre ilk vergi diliminin 198 bin TL olması beklenirken, yuvarlama nedeniyle rakam 190 bin TL olarak belirlendi. Bu da çalışanların daha kısa sürede üst vergi dilimine geçmesine ve maaşlardan yapılan kesintilerin erken başlamasına yol açacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücretlilerin vergi dışı bırakıldığını ancak asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanların hızla vergi kapsamına girdiğini ifade etti. Bal, bu durumun çalışanların net kazancını aşağı çektiğine dikkat çekti.

Tarih belli oldu

Çalışanların en çok merak ettiği başlıkların başında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yer aldı. Daha önce 2025’in son çeyreğinde devreye alınması planlanan sistemin başlangıç tarihi revize edildi. Uzman Murat Bal, “TES, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla uygulanmaya başlayacak” diyerek takvimi açıkladı.

4/A statüsünde (SSK’lı) çalışanların tamamını kapsayan düzenlemede, çalışanların sisteme katılmama seçeneği bulunmayacak. Yeni uygulama şu şekilde işleyecek:

Zorunlu Katılım: Sistem tüm çalışanlar için zorunlu olacak.

Üçlü Katkı: İşçinin maaşından kesilen paya ek olarak, işveren katkısı ve devlet katkısı da sisteme eklenecek.

Vergi Avantajı: Yapılan bu kesintiler gelir vergisi matrahından düşüleceği için dolaylı bir vergi avantajı sağlayacak.

Ne yapılmalı?

Vergi dilimlerinin yükselmesi ve yeni kesintilerin devreye girmesiyle birlikte, çalışanların net ücretlerini yasal çerçevede koruma yolları da öne çıktı. Uzmanlar, vergi matrahını azaltmaya yardımcı olabilecek şu uygulamalara dikkat çekiyor:

BES Ödemeleri: Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yapılan ödemeler.

Özel Sağlık Sigortası: Kendiniz ve aileniz için yaptırdığınız özel sağlık sigortası primleri.