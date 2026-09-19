Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt fiyatları üzerinden yaptığı değerlendirmeleri eleştirdi.

Yavuz Ağıralioğlu: Avrupa’nın gelirini niye söylemiyorsunuz?

Yayınladığı açıklamasında Bakan Mehmet Şimşek'i eleştiren Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, Şimşek'in açıklamaların üzerine konuşarak, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek diyor ki: 'Avrupa’nın birçok ülkesinde mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarında' Doğru Sayın Bakan ama bir de o mazotu kimin, hangi maaşla aldığını konuşalım.

Danimarkalı, kişi başına geliriyle yaklaşık 29 bin 700 litre motorin alabiliyor. Alman 24 bin 300 litre, Fransız yaklaşık 20 bin litre, Türkiye’de vatandaşımız ise 9 bin 700 litre. Madem Avrupa’yla mukayese edeceğiz, yalnızca pompadaki rakamı değil, o pompanın karşısındaki vatandaşın cebini de mukayese edelim. Avrupa’nın mazot fiyatını söylüyorsunuz da Avrupa’nın gelirini niye söylemiyorsunuz? Hadi bir adım daha atalım. Yeni iPhone Duo, Almanya’da 2 bin 299 avro. Bugünkü kurla yaklaşık 129 bin lira. Türkiye’de 229 bin 999 lira" dedi.

"Millet cebinden eksileni unutmaz"

Son olarak, bozulan ekonomik göstergelerden vatandaşın sorumlu olmadığını kaydeden Ağıralioğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şimdi soruyorum: Mazotta Avrupa’yı örnek veriyorsanız, telefonda niye vermiyorsunuz? Otomobilde niye vermiyorsunuz Maaşta, gelirde, alım gücünde niye vermiyorsunuz? Mukayese yapacaksak tamamını yapalım.

Milletimizin derdi mazotun Avrupa’dan 50 lira ucuz olması değil; 100 liralık mazotu alırken cebinden çıkan paranın ağırlığıdır. Ekonominin gerçek karnesi yalnızca istatistik tablolarında yazmaz. Deponun ibresinde yazar. Market arabasında yazar. Kredi kartı ekstresinde yazar. Ayın sonunu getirmeye çalışan vatandaşın cebinde yazar. Bu millet vergileri koymadı. Bu millet bütçeyi yapmadı.

Bu millet ekonomi politikalarını belirlemedi. Ama bütün bunların bedelini millet ödüyor. Onun için Avrupa’yı örnek gösterecekseniz, yalnızca fiyatını değil; maaşını da, alım gücünü de, vatandaşına yüklediği vergi yükünü de beraber konuşacağız. Millet deposundan eksileni de bilir, sofrasından eksileni de bilir, maaşından eksileni de bilir. Ve emin olun; Millet cebinden eksileni unutmaz"