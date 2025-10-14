İzmir'de, 10 Ekim Dünya Palyatif Günü vesilesiyle Bornova Halk Eğitim Merkezi eğitmen ve kursiyerleri, hasta ve hasta yakınlarına moral vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. "Hastanemde Sanatla Şifa Var" adı altında gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesi, uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan hastaların bulunduğu palyatif servisleri hedef aldı.

Etkinlik, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nin palyatif bakım ünitelerinde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Merkezden yapılan açıklamaya göre, gönüllü katılımcılar, zorlu tedavi süreçlerinden geçen hastalara ve onlara refakat eden yakınlarına unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladı.

Müzik ve kişisel bakım hizmetleri moralleri yükseltti

Etkinlik kapsamında, Bornova Halk Eğitim Merkezi’nin bağlama ve gitar kursiyerlerinden oluşan yetenekli bir müzik grubu, palyatif servislerde mini bir konser verdi. Seslendirilen melodilerle servislerin atmosferi değişirken, hastalar ve refakatçiler kısa bir süreliğine de olsa hastalık ve tedavi rutininden uzaklaşma fırsatı buldu. Müziğin iyileştirici gücü, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Müzik dinletisinin yanı sıra, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim alan kursiyerler de aktif rol üstlendi. Kursiyerler, bu anlamlı günde hastaların ve refakatçilerinin kişisel bakım ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak onlara hijyen ve rahatlama hizmetleri sundu.

Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, düzenlenen etkinliğin önemine dair yaptığı değerlendirmede, bu organizasyonun sadece sıradan bir sosyal faaliyet olmanın ötesinde olduğunu vurguladı. Ünal, "Bu tür etkinlikler, hayat boyu öğrenmenin ve kursiyerlerimizin kazandığı becerilerin topluma geri dönüşünün en insani, en dokunaklı yüzüdür. Amacımız, zorlu süreçlerden geçen vatandaşlarımıza küçük bir nefes alanı açmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir," dedi.