Son Mühür/Merve Turan- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve "Nihilist Penguen" temalı yapay zeka görseliyle Grönland mesajı vermeyi hedefledi. Ancak görselde penguenlerin Grönland’da yaşamaması nedeniyle paylaşım, sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar paylaşıma “Utanç verici hata” yorumları yaptı.

Yapay zeka görselinde Trump ve penguen bir arada

Beyaz Saray’a ait resmi bir hesapta yayımlanan yapay zeka destekli görsel, kısa sürede hem eleştiri hem de alay konusu oldu. Görselde Donald Trump, buzlarla kaplı bir alanda yalnız bir penguenle birlikte yürürken gösterildi. Arka planda Grönland’a ait olduğu ima edilen manzaralar bulunuyor ve paylaşım “Embrace the penguin” (Pengueni kucakla) notuyla yayınlandı.

“Nihilist Penguen” internet kültüründen geliyor

Kullanılan penguen figürü, yönetmen Werner Herzog’un “Encounters at the End of the World” adlı belgeselindeki sahneden esinlenildi. Filmde, kolonisini terk eden bir Adélie pengueni bilinmeyen bir yöne doğru yürürken gösteriliyor. Bu sahne, yıllar içinde internet kültüründe “Nihilist Penguin” olarak meme hâline geldi ve yalnızlık, anlamsızlık ile başkaldırıyı simgeleyen bir figür olarak öne çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları penguenin coğrafyasını hatırlattı

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar penguenlerin Kuzey Yarımküre’deki Grönland’da değil, Güney Yarımküre’deki Antarktika’da yaşadığını hatırlatarak paylaşımı eleştirdi. Bazı kullanıcılar Beyaz Saray’ın hatasını “utanç verici” olarak nitelendirirken, pek çok kişi esprili paylaşımlar yaptı.

Trump yönetiminin Grönland mesajı yeniden gündemde

Görselin yarattığı mizah ve eleştirinin ötesinde, paylaşım Trump yönetiminin uzun süredir vurguladığı Grönland mesajını tekrar ön plana çıkardı. Donald Trump, görev süresi boyunca Grönland’ın ABD açısından stratejik önemini sık sık dile getirdi. Arktik bölgedeki konumu ve artan jeopolitik önemi nedeniyle adanın Amerikan ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savundu.