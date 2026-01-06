Son Mühür- Venezuela tartışmalarını dünyanın şaşkın bakışları altında şok bir operasyonla bitiren ABD Başkanı Trump, Grönland için ne zaman düğmeye basacak?

Elon Musk'ın yönetimindeki DOGE'da Sözcü olarak görev alan Katie Miler'in ABD bayrağına boyanmış Grönland paylaşımın ardından bu kez kocası Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller'in Grönland mesajları gündemde.

CNN'de Jake Tapper'ın programında konuşan Trump'ın Başdanışmanı Miller,

''Danimarka hangi hakla Grönland’da hak iddia ediyor'' diye sordu.



Danimarka'nın ve dolayısıyla Grönland'ın da NATO'nun parçası olduğu hatırlatmasına Milller,

''NATO, ABD’dir. Kimse Grönland’ın geleceği için ABD ile askeri olarak savaşmaz. Yok ederiz.'' uyarısında bulundu.



Biz demokratik bir ülkeyiz demişti...



Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ülkenin bir gecede ele geçirilebileceğini düşündüğümüz bir durumda değiliz. Grönland'ı Venezuela ile kıyaslayamazsınız. Biz demokratik bir ülkeyiz" demişti.

Grönland'ı ele geçirmek istediğini defalarca dile getiren Trump The Atlantic dergisine, "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ona ihtiyacımız var." demişti.

Trump, geçen ay Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland özel elçisi olarak atadı . Landry, Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil edilmesini açıkça desteklediğini ifade etti.