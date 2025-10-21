Süper Lig’de deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Geçen sezon olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılılar, genç oyuncularla mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle hücum hattındaki eksiklikler, teknik ekibin oyun planını sınırlıyor.

Forvet eksikliği teknik ekibi zorladı

Geçen sezon Romulo’yu 20+5 milyon Euro karşılığında Leipzig’e, Emerson’u 3 milyon Euro’ya Toulouse’a gönderen ve Kubilay Kanatsızkuş ile yollarını ayıran Göztepe, uzun lig maratonunda yalnızca üç forvetle sahaya çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, özellikle gol yollarında alternatif yaratma noktasında teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Genç oyunculara şans verildi

Alanyaspor karşısında milli takımdan sakat dönen Ürdünlü genç forvet Saba’nın yokluğunda teknik direktör Stanimir Stoilov, gol umudu olarak Salem Bouajila’yı sahaya sürdü. 18 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu, U19 takımından kadroya dahil edilerek 81’inci dakikada oyuna girdi ancak skoru değiştiremedi.

Avrupa hedefi ve taraftar endişesi

Juan ve Janderson dışında golcü sıkıntısı çeken Göztepe’de hücum hattının dar olması, Avrupa hedefi bulunan camiada kaygı yarattı. Sezon başında yeterli golcü transferi yapmamakla eleştirilen yönetim, taraftarlar tarafından eksik kadro planlamasıyla gündeme geldi.