Son Mühür / Merve Turan - Sosyal İklim Derneği tarafından yürütülen, UNICEF Türkiye’nin Avrupa Birliği eş finansmanlı ACAR Projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen forum Tarihi Bıçakçı Han’da yapıldı. Kentte yaşayan 10-18 yaş arasındaki 40 çocuğun katıldığı organizasyon, “İklim için Çocukların Sesi” projesinin İzmir ayağını oluşturdu. Paydaş belediyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi olan proje; İzmir’in ardından Ankara, Gaziantep ve İstanbul’da da düzenlenecek.

Çocuk İklim Talepleri Bildirgesi imzalandı

Gün boyu süren çalışmalarda “İklim Kriziyle Mücadele: Dünyamız için Neler Yapabiliriz?” başlıklı oturuma katılan ve ardından tematik gruplar halinde çalışan çocuklar, iklim krizinin şehirler üzerindeki etkilerini tartıştı. Çalışmaların sonunda katılımcıların imzaladığı Çocuk İklim Talepleri Bildirgesi hazırlandı. Bildirgenin paydaş belediyelere sunulmasının ardından COP31 İklim Değişikliği Konferansı’nda yetkililere iletileceği aktarıldı.

Prof. Dr. Okyay: "Fikirlerinizi COP31’e götüreceğiz"

Foruma katılarak çocuklarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, iklim adaletine dikkat çekerek "Sizler büyüme çağındasınız. Sağlıklı gıdaya ulaşmak en büyük hakkınız. Ancak bir gıda krizi olduğunda bundan herkes eşit şekilde mi etkilenir? Biz buna ‘iklim adaleti’ diyoruz. Yaptığınız çalışmalarda iklimin farklı ekonomik durumdaki çocukları nasıl etkileyeceğini de düşünün. Bu forumdan sizlerden birçok fikir ve öncelik çıkacak. Şimdi söz sizin. Biz de onları Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Konferansı’na götüreceğiz." dedi.

Başkaya: "Sağlıklı kentleri çocukların fikirleriyle şekillendirmek istiyoruz"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya ise sağlığın hastanelerden önce mahalle ve okullarda başladığını belirterek "Dünya Sağlık Örgütü, çocukların sağlıklı, güvenli ve doğaya uyumlu kentlerde büyümesini hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda bugün bu forumu gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişeceği kentleri de çocukların deneyimleri ve fikirleri ile birlikte şekillendirmek istiyoruz. Bugün söz sizde." şeklinde konuştu.

Tuğrulöz: "Belediyelerin desteği olmadan bu süreç yürütülemezdi"

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz de çocukların taleplerini iklim zirvesine taşıyacaklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"İklim için Çocukların Sesi projesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden çocuklar bir araya gelerek çevre meselelerini konuşuyor ve belediye temsilcilerine taleplerini anlatıyor. Buradan da COP31 İklim Değişikliği Konferansı’na sizlerin sözlerini götüreceğiz. Bu süreci destekleyen Avrupa Birliği ve UNICEF’e teşekkür ediyorum. Süreci yerelde Sağlıklı Kentler Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi ile yürütmeseydik bu başarı imkânsız olurdu."